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Новий податок на зарплати:
як уряд змінює правила гри...

Новий податок на зарплати: як уряд змінює правила гри...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 15:02

Новий податок на зарплати: як уряд змінює правила гри...

Пропонуємо до обговорення:
Що саме зміниться, і чому бізнес не в захваті від нових правил?

Дивися повний текст Новий податок на зарплати: як уряд змінює правила гри для бізнесу.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 15:02

То есть, никого не смущают официальные зарплаты у, скорее всего, чиновников больше 200 минимальных зарплат и таких же премий в стране, где никак не "подолають" коррупцию и пятый год идет война, так давайте им еще и налог до 5% снизим...нет слов.
olggen1
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 15:05

Re: Новий податок на зарплати: як уряд змінює правила гри...

Социальная справедливость?

А как же "Остаточный прощавай"?
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 15:08

Re: Новий податок на зарплати: як уряд змінює правила гри...

Нужно рабочие места создавать
В черном списке:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин Кандидаты на выписку: galex
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 16:41

Кто больше зарабатывает,сами депутаты и правительсиво пусть по совести и платят налоги А не выжимать последнее в среднего и малого бизнеса.Тогда проще заниматься перекупкой ,продавать без документов на предпренимательство-все равно не проверяют-мараторий и так делают очень много торгашей.
porasjevanovomol
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