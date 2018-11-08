RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Новий податок на зарплати:
як уряд змінює правила гри...

Новий податок на зарплати: як уряд змінює правила гри...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 15:02

Новий податок на зарплати: як уряд змінює правила гри...

Пропонуємо до обговорення:
Що саме зміниться, і чому бізнес не в захваті від нових правил?

Дивися повний текст Новий податок на зарплати: як уряд змінює правила гри для бізнесу.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 85786
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 15:02

То есть, никого не смущают официальные зарплаты у, скорее всего, чиновников больше 200 минимальных зарплат и таких же премий в стране, где никак не "подолають" коррупцию и пятый год идет война, так давайте им еще и налог до 5% снизим...нет слов.
olggen1
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 20.11.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 15:08

Re: Новий податок на зарплати: як уряд змінює правила гри...

Нужно рабочие места создавать
В черном списке:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин Кандидаты на выписку: galex
M-A-X
 
Повідомлень: 1475
З нами з: 08.10.15
Подякував: 411 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 16:41

Кто больше зарабатывает,сами депутаты и правительсиво пусть по совести и платят налоги А не выжимать последнее в среднего и малого бизнеса.Тогда проще заниматься перекупкой ,продавать без документов на предпренимательство-все равно не проверяют-мараторий и так делают очень много торгашей.
porasjevanovomol
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 20.11.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 18:00

Аваков заказывает вертолеты во Франции, Порошенко тепловозы в США, Кубив турбины в Китае.....и т.д. А свои заводы могут всё это делать, но стоят без работы, или работают по 3 дня...Вот где пропали налоги...А сколько надо на эти забаганки валюты? Вот вам и курс растущий ...
Alexnik
 
Повідомлень: 117
З нами з: 17.04.14
Подякував: 37 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 19:24

Как всегда богатым быть лучше на 75% ! официально подтверждено.
tigor_zp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 10.08.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 23:02

Re: Новий податок на зарплати: як уряд змінює правила гри...

  M-A-X написав:На выборах народ должен об этом помнить.
Не дай бог еще одну такую патриотичну влад

Размечтались в 2014 у 54% вместо мозгов была фраза - если не ОН то кто же --или если не ОН то путиннападет. Выбрали ЕГО и путиннапал. Партия рыгов довела страну до Майдана и что? 54% населения проголосовали за одного из основателей этой самой партии.
Джон
 
Повідомлень: 710
З нами з: 16.03.17
Подякував: 33 раз.
Подякували: 151 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 20:01

А в это время

А в это время в одной малоизвестной азиатской стране:
https://news.finance.ua/ru/news/-/43897 ... edpriyatij
alter
 
Повідомлень: 358
З нами з: 14.05.08
Подякував: 295 раз.
Подякували: 67 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 28 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Новий IQOS 3 в Україні: навіщо тютюнової компанії...
R2 » Чет 22 лис, 2018 23:10
5 170
Переглянути останнє повідомлення
Суб 24 лис, 2018 19:28
yama
Укрзалізниця запроваджує новий сервіс і додаткові напрямки
R2 » П'ят 23 лис, 2018 18:40
1 42
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 лис, 2018 18:40
le_xxx_27
Рада схвалила нові правила розмитнення "єврономерів" 1, 2, 3, 4, 5
R2 » Чет 08 лис, 2018 15:28
40 2878
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 лис, 2018 11:20
Kota

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.