Що саме зміниться, і чому бізнес не в захваті від нових правил?
Дивися повний текст Новий податок на зарплати: як уряд змінює правила гри для бізнесу.
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Додано: Вів 20 лис, 2018 15:02
Новий податок на зарплати: як уряд змінює правила гри...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Новий податок на зарплати: як уряд змінює правила гри для бізнесу.
Додано: Вів 20 лис, 2018 15:02
То есть, никого не смущают официальные зарплаты у, скорее всего, чиновников больше 200 минимальных зарплат и таких же премий в стране, где никак не "подолають" коррупцию и пятый год идет война, так давайте им еще и налог до 5% снизим...нет слов.
Додано: Вів 20 лис, 2018 15:08
Re: Новий податок на зарплати: як уряд змінює правила гри...
Нужно рабочие места создавать
В черном списке:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин Кандидаты на выписку: galex
Додано: Вів 20 лис, 2018 16:41
Кто больше зарабатывает,сами депутаты и правительсиво пусть по совести и платят налоги А не выжимать последнее в среднего и малого бизнеса.Тогда проще заниматься перекупкой ,продавать без документов на предпренимательство-все равно не проверяют-мараторий и так делают очень много торгашей.
Додано: Вів 20 лис, 2018 18:00
Аваков заказывает вертолеты во Франции, Порошенко тепловозы в США, Кубив турбины в Китае.....и т.д. А свои заводы могут всё это делать, но стоят без работы, или работают по 3 дня...Вот где пропали налоги...А сколько надо на эти забаганки валюты? Вот вам и курс растущий ...
Додано: Вів 20 лис, 2018 23:02
Re: Новий податок на зарплати: як уряд змінює правила гри...
Размечтались в 2014 у 54% вместо мозгов была фраза - если не ОН то кто же --или если не ОН то путиннападет. Выбрали ЕГО и путиннапал. Партия рыгов довела страну до Майдана и что? 54% населения проголосовали за одного из основателей этой самой партии.
Додано: Суб 24 лис, 2018 20:01
А в это время
А в это время в одной малоизвестной азиатской стране:
https://news.finance.ua/ru/news/-/43897 ... edpriyatij
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