RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Новий податок на зарплати:
як уряд змінює правила гри...

Новий податок на зарплати: як уряд змінює правила гри...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 15:02

Новий податок на зарплати: як уряд змінює правила гри...

Пропонуємо до обговорення:
Що саме зміниться, і чому бізнес не в захваті від нових правил?

Дивися повний текст Новий податок на зарплати: як уряд змінює правила гри для бізнесу.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 86422
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 15:02

То есть, никого не смущают официальные зарплаты у, скорее всего, чиновников больше 200 минимальных зарплат и таких же премий в стране, где никак не "подолають" коррупцию и пятый год идет война, так давайте им еще и налог до 5% снизим...нет слов.
olggen1
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 20.11.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 15:08

Re: Новий податок на зарплати: як уряд змінює правила гри...

Нужно рабочие места создавать
Не кормите троллей:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин
M-A-X
 
Повідомлень: 1489
З нами з: 08.10.15
Подякував: 453 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 16:41

Кто больше зарабатывает,сами депутаты и правительсиво пусть по совести и платят налоги А не выжимать последнее в среднего и малого бизнеса.Тогда проще заниматься перекупкой ,продавать без документов на предпренимательство-все равно не проверяют-мараторий и так делают очень много торгашей.
porasjevanovomol
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 20.11.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 18:00

Аваков заказывает вертолеты во Франции, Порошенко тепловозы в США, Кубив турбины в Китае.....и т.д. А свои заводы могут всё это делать, но стоят без работы, или работают по 3 дня...Вот где пропали налоги...А сколько надо на эти забаганки валюты? Вот вам и курс растущий ...
Alexnik
 
Повідомлень: 117
З нами з: 17.04.14
Подякував: 37 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 19:24

Как всегда богатым быть лучше на 75% ! официально подтверждено.
tigor_zp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 10.08.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 20:01

А в это время

А в это время в одной малоизвестной азиатской стране:
https://news.finance.ua/ru/news/-/43897 ... edpriyatij
alter
 
Повідомлень: 359
З нами з: 14.05.08
Подякував: 295 раз.
Подякували: 70 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 15:40

Alexnik

И я так думаю!!!
сова
 
Повідомлень: 547
З нами з: 02.09.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 15:41

alter

ВАХ!!!
сова
 
Повідомлень: 547
З нами з: 02.09.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: change_pm і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Зарплати українців зростають швидше, ніж витрати на... 1, 2
R2 » П'ят 28 гру, 2018 14:17
14 244
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 28 гру, 2018 15:58
lapay
В Україні зростають зарплати і кількість IT-фахівців... 1, 2, 3
R2 » Чет 27 гру, 2018 14:08
21 834
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 28 гру, 2018 13:21
Roman Tik
У Грузії понад 600 тис. громадян зустрінуть Новий рік...
R2 » Чет 27 гру, 2018 10:55
4 155
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 гру, 2018 17:18
nalim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОТП БАНК (5674)
28.12.2018 16:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.