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Держбюджет-2019: підраховано
ефект від підвищення цін на газ

Держбюджет-2019: підраховано ефект від підвищення цін на газ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 16:08

Держбюджет-2019: підраховано ефект від підвищення цін на газ

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчить доопрацьований до другого читання проект держбюджету на 2019 рік.

Дивися повний текст Держбюджет-2019: підраховано ефект від підвищення цін на газ.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 16:08

Все верно. Граждан нужно доить по полной дабы не раслаблялись и дурные мысли что бы не лезли в голову. Пущай наполняют корыто ;)
Igorten
 
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