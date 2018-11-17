Про це свідчить доопрацьований до другого читання проект держбюджету на 2019 рік.
Дивися повний текст Держбюджет-2019: підраховано ефект від підвищення цін на газ.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 20 лис, 2018 16:08
Держбюджет-2019: підраховано ефект від підвищення цін на газ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Держбюджет-2019: підраховано ефект від підвищення цін на газ.
Додано: Вів 20 лис, 2018 16:08
Все верно. Граждан нужно доить по полной дабы не раслаблялись и дурные мысли что бы не лезли в голову. Пущай наполняют корыто ;)
|