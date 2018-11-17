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Держбюджет-2019: підраховано
ефект від підвищення цін на газ

Держбюджет-2019: підраховано ефект від підвищення цін на газ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 16:08

Держбюджет-2019: підраховано ефект від підвищення цін на газ

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчить доопрацьований до другого читання проект держбюджету на 2019 рік.

Дивися повний текст Держбюджет-2019: підраховано ефект від підвищення цін на газ.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 16:08

Все верно. Граждан нужно доить по полной дабы не раслаблялись и дурные мысли что бы не лезли в голову. Пущай наполняют корыто ;)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 16:18

Какое слово придумали ""эффект." Правильный заголовок к этой статье "Латание бюджетных "черных" дыр за счет циничного обдирания своего народа".
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 16:37

Я думаю еще можно приподнять, эффект будет еще более убедительным !!! такой треш возможен только у нас в северной Уганде.
qas
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 17:30

Это как же надо не уважать себя, ненавидеть Украину и украинцев, чтобы писать такой треш постоянно под новостями. Икак надо неуважать свой ресурс, чтобы закрывать глаза постоянно на это стадо, отгоняющее вменяемых людей с портала.
locustsucol
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 17:33

  qas написав:Я думаю еще можно приподнять, эффект будет еще более убедительным !!!


А вот это вряд ли. Помните, чем закончилось поднятие акцизов на спирт? Поступления в бюджет уменьшились.

Кстати. Вы в курсе, что газовщики стали применять коэффициенты приведения газа? По которым в среднем если потребил 100 кубов, то счет выставят на 102 куба. А в следующем - на 103 куба. Фактически цена газа не 8.55, а 8.81.
Разница по месяцам, областям и нахождению счётчика. Уметь надо!
Gippo
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 18:00

locustsucol Вы - истина ? Только то что написано вами правда ? Можете не отвечать, вопрос риторический.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 18:33

Locust - от это бот 80лвл =)) жалобы людей (украинцев) по поводу необоснованного и непомерного роста тарифов на газ для населения это ненависть к Украине. Хахахаха! Это притом что для населения достаточно газа собственной добычи Украины (полностью). Себестоимость на 2016 год (согласно аудированной отчетности Укргаздобычи) - 2486.17 грн. Пускай на сегодня она будет 3200 грн, и это со всеми налогами, но продают по 8550 грн и это типа нормально. :) Это ж каким надо быть тупорезом или ботом что б писать треш о своих же согражданах коих нагибает власть по полной, жесть!
Ares
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 18:51

Казалось падать уже не куда ..... и тут с низу постучались!!!
сова
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 19:01

Re: Держбюджет-2019: підраховано ефект від підвищення цін на

  Ares написав:Себестоимость на 2016 год (согласно аудированной отчетности Укргаздобычи) - 2486.17 грн. Пускай на сегодня она будет 3200 грн, и это со всеми налогами, но продают по 8550 грн и это типа нормально

Продають по 4 849 грн, рентабельність 40%, 75% від прибутку йде в бюджет, на ті ж субсидії.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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