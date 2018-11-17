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Держбюджет-2019: підраховано
ефект від підвищення цін на газ

Держбюджет-2019: підраховано ефект від підвищення цін на газ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 19:58

Ares
Прочитайте інтерв'ю голови Укргазвидобування https://www.epravda.com.ua/publications ... /4/641269/ . Там багато чого цікавого, зокрема про те, куди йдуть гроші, чому слабо зростає видобуток і т.д.
Ніхто не краде наші гроші, точніше, набагато менше, ніж раніше. Ті, хто може платити "ринкову" ціну, платить і за себе, і за сусіда на субсидії, і я теж.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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