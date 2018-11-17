Держбюджет-2019: підраховано ефект від підвищення цін на газ

Прочитайте інтерв'ю голови Укргазвидобування
Ніхто не краде наші гроші, точніше, набагато менше, ніж раніше. Ті, хто може платити "ринкову" ціну, платить і за себе, і за сусіда на субсидії, і я теж.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 20 лис, 2018 19:58
Ares
Прочитайте інтерв'ю голови Укргазвидобування
Ніхто не краде наші гроші, точніше, набагато менше, ніж раніше. Ті, хто може платити "ринкову" ціну, платить і за себе, і за сусіда на субсидії, і я теж.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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