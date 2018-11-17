Держбюджет-2019: підраховано ефект від підвищення цін на газ

Додано: Вів 20 лис, 2018 20:33

lapay написав: Ares

Прочитайте інтерв'ю голови Укргазвидобування https://www.epravda.com.ua/publications ... /4/641269/ . Там багато чого цікавого, зокрема про те, куди йдуть гроші, чому слабо зростає видобуток і т.д.

Ніхто не краде наші гроші, точніше, набагато менше, ніж раніше. Ті, хто може платити "ринкову" ціну, платить і за себе, і за сусіда на субсидії, і я теж. Прочитайте інтерв'ю голови Укргазвидобування. Там багато чого цікавого, зокрема про те, куди йдуть гроші, чому слабо зростає видобуток і т.д.Ніхто не краде наші гроші, точніше, набагато менше, ніж раніше. Ті, хто може платити "ринкову" ціну, платить і за себе, і за сусіда на субсидії, і я теж.

Прочитав, нічого нового або цікавого не знайшов. Загальне добування газу в Україні, наприклад за 2017 рік - понад 20 млрд (з них приблизно 75% Укргазвидобування). Для задоволення потреб населення необхідно близько 12 млрд. А отже Україна видобуває навіть більше ніж потрібно для населення. Собівартість як ми вже говорили нехай буде 3200 грн, грубо кажучи. Зараз воно продается за 8550 грн, наступного року з 1 квітня ціна ще зросте до майже 10 тис, і під кінець/початок 2020 року ціна ще зросте приблизно до 12 тис грн. Ціни підвищують по суті з однієї причини - МВФ. Казки що гроші йдуть на зростання видобування газу - маячня, подивіться динаміку видобутку, вона фактично не змінюється останні роки. Надприбутки йдуть або до бюджету або по кишеням, або до бюджету потім по кишеням влади. Корупція на сьогодні не нище а ніж була раніше якщо не гірше. Отож гроші разкрадаються, причому газ не єдиний приклад. Розкрадають всюди - навіть на армії, озброєнні! В той час коли у нас війна!Так само як і на газу, митниці, чи будь де. Якщо цікаво ось декілька матеріалів щодо газу: