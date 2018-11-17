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Держбюджет-2019: підраховано
ефект від підвищення цін на газ

Держбюджет-2019: підраховано ефект від підвищення цін на газ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 19:58

Ares
Прочитайте інтерв'ю голови Укргазвидобування https://www.epravda.com.ua/publications ... /4/641269/ . Там багато чого цікавого, зокрема про те, куди йдуть гроші, чому слабо зростає видобуток і т.д.
Ніхто не краде наші гроші, точніше, набагато менше, ніж раніше. Ті, хто може платити "ринкову" ціну, платить і за себе, і за сусіда на субсидії, і я теж.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 20:33

  lapay написав:Ares
Прочитайте інтерв'ю голови Укргазвидобування https://www.epravda.com.ua/publications ... /4/641269/ . Там багато чого цікавого, зокрема про те, куди йдуть гроші, чому слабо зростає видобуток і т.д.
Ніхто не краде наші гроші, точніше, набагато менше, ніж раніше. Ті, хто може платити "ринкову" ціну, платить і за себе, і за сусіда на субсидії, і я теж.


Прочитав, нічого нового або цікавого не знайшов. Загальне добування газу в Україні, наприклад за 2017 рік - понад 20 млрд (з них приблизно 75% Укргазвидобування). Для задоволення потреб населення необхідно близько 12 млрд. А отже Україна видобуває навіть більше ніж потрібно для населення. Собівартість як ми вже говорили нехай буде 3200 грн, грубо кажучи. Зараз воно продается за 8550 грн, наступного року з 1 квітня ціна ще зросте до майже 10 тис, і під кінець/початок 2020 року ціна ще зросте приблизно до 12 тис грн. Ціни підвищують по суті з однієї причини - МВФ. Казки що гроші йдуть на зростання видобування газу - маячня, подивіться динаміку видобутку, вона фактично не змінюється останні роки. Надприбутки йдуть або до бюджету або по кишеням, або до бюджету потім по кишеням влади. Корупція на сьогодні не нище а ніж була раніше якщо не гірше. Отож гроші разкрадаються, причому газ не єдиний приклад. Розкрадають всюди - навіть на армії, озброєнні! В той час коли у нас війна!Так само як і на газу, митниці, чи будь де. Якщо цікаво ось декілька матеріалів щодо газу:

http://www.naftogaz.com/www/3/nakwebru. ... %82%D0%B8&

http://project.liga.net/projects/gas/
Востаннє редагувалось Ares в Вів 20 лис, 2018 20:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 20:39

  lapay написав:Ares
Прочитайте інтерв'ю голови Укргазвидобування https://www.epravda.com.ua/publications ... /4/641269/ . Там багато чого цікавого, зокрема про те, куди йдуть гроші, чому слабо зростає видобуток і т.д.
Ніхто не краде наші гроші, точніше, набагато менше, ніж раніше. Ті, хто може платити "ринкову" ціну, платить і за себе, і за сусіда на субсидії, і я теж.



Та і взагалі вірити інтерв'ю представників влади (голова укргазвидобування туди ж відноситься по суті), це повна дурість, прошу пробачення за грубість. І до речі я так само плачу як і Ви. Я погоджуюсь що деяке підвищення тарифу мало бути у зв'язку з високою інфляцією, але піднімати тарифи по 2 рази на рік по 20-30%, це занадто.

П.С. доїхав додому, на компі є українська розкладка на відміну від телефона :)
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 20:47

Re: Держбюджет-2019: підраховано ефект від підвищення цін на

  Ares написав:Ціни підвищують по суті з однієї причини - МВФ

Ціни підвищують, щоб економили і менше споживали. Вся Східна Європа через це пройшла, і ми нікуди від цього не подінемось. Марно сподіватись, що хтось зможе знизити ціну на газ. Цей процес, як і девальвація гривні - незворотні. :)
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lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 20:56

  lapay написав:
  Ares написав:Ціни підвищують по суті з однієї причини - МВФ

Ціни підвищують, щоб економили і менше споживали. Вся Східна Європа через це пройшла, і ми нікуди від цього не подінемось. Марно сподіватись, що хтось зможе знизити ціну на газ. Цей процес, як і девальвація гривні - незворотні. :)


Згоден що нікуди не дітись :) Особисто я не сподіваюсь на зменшення. :) Але ціна є не справедлива, це головне, і на жаль корупція продовжує нищити країну по всім "фронтам".
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