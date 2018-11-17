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Держбюджет-2019: підраховано
ефект від підвищення цін на газ

Держбюджет-2019: підраховано ефект від підвищення цін на газ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 04:52

Re: Держбюджет-2019: підраховано ефект від підвищення цін на

Ты пропустил про условно горячую воду ))
То есть, вода греется от силы на 20-30 градусов, что соответствует расходу 10-15 м3/месяц.
Giroi
 
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