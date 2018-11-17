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Держбюджет-2019: підраховано
ефект від підвищення цін на газ

Держбюджет-2019: підраховано ефект від підвищення цін на газ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 04:52

Re: Держбюджет-2019: підраховано ефект від підвищення цін на

Ты пропустил про условно горячую воду ))
То есть, вода греется от силы на 20-30 градусов, что соответствует расходу 10-15 м3/месяц.
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 09:51

Похоже, отменят этот маразм с коэффициентами:

Департамент із регулювання відносин у нафтогазовій сфері пропонує прийняти постанову НКРЕКП «Щодо заборони Операторам ГРМ приводити об’єми використаного природного газу побутовими споживачами до стандартних умов
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 10:39

  Ares написав:Locust - от это бот 80лвл =)) жалобы людей (украинцев) по поводу необоснованного и непомерного роста тарифов на газ для населения это ненависть к Украине. Хахахаха! Это притом что для населения достаточно газа собственной добычи Украины (полностью). Себестоимость на 2016 год (согласно аудированной отчетности Укргаздобычи) - 2486.17 грн. Пускай на сегодня она будет 3200 грн, и это со всеми налогами, но продают по 8550 грн и это типа нормально. :) Это ж каким надо быть тупорезом или ботом что б писать треш о своих же согражданах коих нагибает власть по полной, жесть!



Это тот бот,который ляпнул,что сейчас вынуждены воровать,чтобы противостоять внешней агрессии,или другой?
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