Держбюджет-2019: підраховано ефект від підвищення цін на газ

Ты пропустил про условно горячую воду ))
То есть, вода греется от силы на 20-30 градусов, что соответствует расходу 10-15 м3/месяц.
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Додано: Чет 22 лис, 2018 04:52
Re: Держбюджет-2019: підраховано ефект від підвищення цін на
Ты пропустил про условно горячую воду ))
То есть, вода греется от силы на 20-30 градусов, что соответствует расходу 10-15 м3/месяц.
Додано: Чет 22 лис, 2018 09:51
Похоже,
Додано: Чет 22 лис, 2018 10:39
Это тот бот,который ляпнул,что сейчас вынуждены воровать,чтобы противостоять внешней агрессии,или другой?
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