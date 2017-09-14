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Скільки Apple заробляє на
кожному проданому iPhone...

Скільки Apple заробляє на кожному проданому iPhone...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 16:21

Скільки Apple заробляє на кожному проданому iPhone...

Пропонуємо до обговорення:
Незважаючи на зростання роздрібних цін на флагманські моделі iPhone, що відбулося в останні роки, викликавши масу негативу з боку споживачів, дохід Apple від продажу кожного апарата не лише збільшився, а навпаки - зменшився в порівнянні з часами 8-10-річної давнини.

Дивися повний текст Скільки Apple заробляє на кожному проданому iPhone (дослідження).
R2
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 16:22

Где на графике 5s?
alenptitsyna
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