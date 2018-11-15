Понад 68 тисяч українців отримували субсидії за кількома адресами.
Дивися повний текст Розроблено новий законопроект, який дозволить перевіряти отримувачів субсидій.
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Додано: Вів 20 лис, 2018 17:27
Розроблено новий законопроект, який дозволить перевіряти...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Розроблено новий законопроект, який дозволить перевіряти отримувачів субсидій.
Додано: Вів 20 лис, 2018 21:23
На фоне чего эта псевдо-экономия?
У нас на улице никому субсидии не на числили хотя должны были - это называется Оперативность! работы.
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