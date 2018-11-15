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Розроблено новий законопроект,
який дозволить перевіряти...

Розроблено новий законопроект, який дозволить перевіряти...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 17:27

Розроблено новий законопроект, який дозволить перевіряти...

Пропонуємо до обговорення:
Понад 68 тисяч українців отримували субсидії за кількома адресами.

Дивися повний текст Розроблено новий законопроект, який дозволить перевіряти отримувачів субсидій.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 21:23

На фоне чего эта псевдо-экономия?
У нас на улице никому субсидии не на числили хотя должны были - это называется Оперативность! работы.
Juna
 
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