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У МЕРТ виступили проти зміни правил нарахування ЄСВ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 20 лис, 2018 18:04
Пропонуємо до обговорення:
Міністерство економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ) не підтримує законопроект міністра соціальної політики Андрія Реви щодо зміни підходів до нарахування ЄСВ.
Дивися повний текст У МЕРТ виступили проти зміни правил нарахування ЄСВ
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R2
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Додано: Вів 20 лис, 2018 18:04
Всё правильно! Налоги должны платить бедные!!!
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Alexnik
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