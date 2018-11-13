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Укравтодор назвав перекриті авто на "єврономерах" траси
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Додано: Вів 20 лис, 2018 20:07
Пропонуємо до обговорення:
Укравтодор опублікував список трас, які у вівторок, 20 листопада, в рамках акції протестів заблокували водії авто на єврономерах.
Дивися повний текст Укравтодор назвав перекриті авто на \"єврономерах\" траси
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