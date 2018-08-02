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Тернопіль закупив
20 чеських автобусів

Тернопіль закупив 20 чеських автобусів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 20:49

Тернопіль закупив 20 чеських автобусів

Пропонуємо до обговорення:
Тернопільське комунальне підприємство "Тернопільелектротранс" 19 листопада уклало угоду з чеською фірмою про закупівлю для міста 20 вживаних автобусів.

Дивися повний текст Тернопіль закупив 20 чеських автобусів.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 20:49

На фото автобус 1997 г.в., а речь идет о 2007+
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Haborym
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