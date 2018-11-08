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Від оподаткування посилок з-за кордону Держбюджет...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 20 лис, 2018 21:22
Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в проекті головного фінансового документа країни, підготовленого до другого читання.
Дивися повний текст Від оподаткування посилок з-за кордону Держбюджет отримає додатково 300 млн грн
.
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Додано: Вів 20 лис, 2018 21:22
Ага. Как поделить шкуру не убитого медведя. :)
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