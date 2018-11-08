Про це йдеться в проекті головного фінансового документа країни, підготовленого до другого читання.
Дивися повний текст Від оподаткування посилок з-за кордону Держбюджет отримає додатково 300 млн грн.
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Додано: Вів 20 лис, 2018 21:22
Від оподаткування посилок з-за кордону Держбюджет...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Від оподаткування посилок з-за кордону Держбюджет отримає додатково 300 млн грн.
Додано: Вів 20 лис, 2018 21:53
Думаю, эффект будет нулевой или намного меньше. Станут заказывать чаще и на меньшую сумму. Ничего, кроме неудобств для людей и головной боли для почты, эта инициатива не принесёт. Вместе того, чтобы навести порядок с коррупцией на таможне и в портах, сдирают n-ную шкуру с народа.
Додано: Вів 20 лис, 2018 23:08
Ничего не получат, кроме недовольного народа. Администрирование сьест все доходы, и потребует дополнительных затрат.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
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