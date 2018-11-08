Про це йдеться в проекті головного фінансового документа країни, підготовленого до другого читання.
Дивися повний текст Від оподаткування посилок з-за кордону Держбюджет отримає додатково 300 млн грн.
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Додано: Вів 20 лис, 2018 21:22
Від оподаткування посилок з-за кордону Держбюджет...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Від оподаткування посилок з-за кордону Держбюджет отримає додатково 300 млн грн.
Додано: Вів 20 лис, 2018 21:53
Думаю, эффект будет нулевой или намного меньше. Станут заказывать чаще и на меньшую сумму. Ничего, кроме неудобств для людей и головной боли для почты, эта инициатива не принесёт. Вместе того, чтобы навести порядок с коррупцией на таможне и в портах, сдирают n-ную шкуру с народа.
Додано: Вів 20 лис, 2018 23:08
Ничего не получат, кроме недовольного народа. Администрирование сьест все доходы, и потребует дополнительных затрат.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
Додано: Вів 20 лис, 2018 23:15
Все, догралися, сидіти їм при владі до виборів максимум всі поїдуть свої офшори стерегти! Мало того, що я не можу купити путні джинси по нормальній ціні в Україні, бо великі ритейлери не заходять в країну де правлять жадібні пройдисвіти, так ще ж їм хочеться і тут залізти в кишеню до всіх. Таке нахабство даром не пройде, всі підуть на...
Додано: Сер 21 лис, 2018 00:20
Re: Від оподаткування посилок з-за кордону Держбюджет...
Это тоже самое что и с евробляхами. Почему я должен завозить и растамаживать товар, потом платить налоги за продажу? А кто то покупать без каких либо растаможек и налогов, почти с первых рук? Пусть заплатят за растаможку, налог и соцвзнос. Пусть почувствуют какого оно быть, как они выражаются, барыгой. Я еще не написал о аренде помещений, сайтов и прихлебателей с баграми и огнетушителями.
Додано: Сер 21 лис, 2018 00:50
Вы не должны. Вас ведь никто не заставляет заниматься торговлей импортом? Если бизнес-модель неэффективна, её следует сменить. К тому же в посылках с лимитом в 150 евро много что не провезёшь. Обычно разный китайский ширпотреб.
Додано: Сер 21 лис, 2018 08:27
Подписываем и рассылку по свои каналам, чтобы набрать 25000
Додано: Сер 21 лис, 2018 08:32
Додано: Сер 21 лис, 2018 09:37
Як на мене - то це кампанія проти Алібаби. Адже з Амазону та Волмарту ти пересилаєш посилку сам собі.
А з особистого досвіду можу сказати, що китайці теж хитрі. Телефон вартісттю в 200 долл задекларували як 56 долл.
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