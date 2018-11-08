Від оподаткування посилок з-за кордону Держбюджет...
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петициями манипулируют там есть три петиции про посылки 22 ойро одна 17 тыс голосов вторая 5 тыс третья 3 тыс итого 25 догадайтесь, почему так? также догадайтесь, как двухмесячной давности петиция про новый аэропорт под Днепром набрала 24,8 тыс голосов (даже еще не "сработала", а рошен уже толкает эту тему в бюджет отдельной строкой без которой его не примут...