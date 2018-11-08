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Від оподаткування посилок з-за кордону Держбюджет...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 21 лис, 2018 10:09
петициями манипулируют
там есть три петиции про посылки 22 ойро
одна 17 тыс голосов
вторая 5 тыс
третья 3 тыс
итого 25
догадайтесь, почему так?
также догадайтесь, как двухмесячной давности петиция про новый аэропорт под Днепром набрала 24,8 тыс голосов (даже еще не "сработала", а рошен уже толкает эту тему в бюджет отдельной строкой без которой его не примут...
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PV
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Додано: Сер 21 лис, 2018 15:18
А мне нравится.. Плюс 9 млрд от повышения цены на газ, плюс 300 лимонов от налогообложения посылок, плюс еще налогов с гастеров струсят, плюс.. уверен, еще чего-нибудь придумают и не раз.
И все в бюджет, все в бюджет..
Богатеет держава!!!
Пусть не ростом ВВП, так налогами оберем..
Тьфу ты, соберем конечно, соберем..
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fokus
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Додано: Сер 21 лис, 2018 15:45
Это пыль, по сравнению с губительным эффектом на экономику и администрированием этого говна
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Kart
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Додано: Сер 21 лис, 2018 16:43
А сколько получит бюджет если сократить количество народных дармоедов с 450ти до 150ти?!
Думаю, даже больше чем 300 мио.
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Rainbow
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Додано: Сер 21 лис, 2018 16:44
Kart написав:
Это пыль, по сравнению с губительным эффектом на экономику и администрированием этого говна
Можно подумать, что кого-то из них действительно волнует состояние экономики...
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phantom_systems
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