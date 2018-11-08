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Від оподаткування посилок
з-за кордону Держбюджет...

Від оподаткування посилок з-за кордону Держбюджет...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 10:09

  yvlad написав:Подписываем и рассылку по свои каналам, чтобы набрать 25000
https://petition.president.gov.ua/petition/48041


петициями манипулируют
там есть три петиции про посылки 22 ойро
одна 17 тыс голосов
вторая 5 тыс
третья 3 тыс
итого 25
догадайтесь, почему так?
также догадайтесь, как двухмесячной давности петиция про новый аэропорт под Днепром набрала 24,8 тыс голосов (даже еще не "сработала", а рошен уже толкает эту тему в бюджет отдельной строкой без которой его не примут...
PV
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 15:18

Re: Від оподаткування посилок з-за кордону Держбюджет...

А мне нравится.. Плюс 9 млрд от повышения цены на газ, плюс 300 лимонов от налогообложения посылок, плюс еще налогов с гастеров струсят, плюс.. уверен, еще чего-нибудь придумают и не раз.
И все в бюджет, все в бюджет..
Богатеет держава!!!
Пусть не ростом ВВП, так налогами оберем..
Тьфу ты, соберем конечно, соберем.. :mrgreen:
fokus
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 15:45

Это пыль, по сравнению с губительным эффектом на экономику и администрированием этого говна
Kart
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 16:43

А сколько получит бюджет если сократить количество народных дармоедов с 450ти до 150ти?!
Думаю, даже больше чем 300 мио.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 16:44

  Kart написав:Это пыль, по сравнению с губительным эффектом на экономику и администрированием этого говна

Можно подумать, что кого-то из них действительно волнует состояние экономики...
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 17:34

Этим хотят перекрыть потери от введения новых правил растаможки евроб..?
o_boiko
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 18:01

  o_boiko написав:Этим хотят перекрыть потери от введения новых правил растаможки евроб..?

Сумніваюсь. Бо по старим правилам їх взагалі не можна було розтаможувати. А тепер і прибуточок намалювався
jeugen
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