Від оподаткування посилок з-за кордону Держбюджет...

Додано: Сер 21 лис, 2018 23:22

Що не день то закони все краще і краще. Відчуваю запах ... свободи.

Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.

Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.