Передсерійний зразок електромобіля Porsche Taycan пройшов випробування на трасі Нордшляйфе
Дивися повний текст Porsche провела випробування нового електромобіля (відео).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 20 лис, 2018 22:39
Porsche провела випробування нового електромобіля (відео)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Porsche провела випробування нового електромобіля (відео).
Додано: Вів 20 лис, 2018 22:39
Развод лохов. Зачем электромобилю на виде такая выхлопная система навороченная? )))
На сегодня не разработана технология зарядки автомобильного аккумулятора на 80% за 15 минут.
|