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Porsche провела випробування
нового електромобіля (відео)

Porsche провела випробування нового електромобіля (відео)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 22:39

Porsche провела випробування нового електромобіля (відео)

Пропонуємо до обговорення:
Передсерійний зразок електромобіля Porsche Taycan пройшов випробування на трасі Нордшляйфе

Дивися повний текст Porsche провела випробування нового електромобіля (відео).
R2
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 22:39

Развод лохов. Зачем электромобилю на виде такая выхлопная система навороченная? )))

На сегодня не разработана технология зарядки автомобильного аккумулятора на 80% за 15 минут.
buratinyo
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