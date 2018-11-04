Про це повідомила литовська ділова газета Verslo zinios, передає "Інтерфакс-Україна".
Дивися повний текст IKEA стала найбільшим приватним власником лісів у Литві.
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Додано: Вів 20 лис, 2018 23:23
IKEA стала найбільшим приватним власником лісів у Литві
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Дивися повний текст IKEA стала найбільшим приватним власником лісів у Литві.
Додано: Вів 20 лис, 2018 23:24
мабуть після зняття мораторію на землю в нас так само зайдуть гігантські компанії і розкуплять все, і з лісом.. в т. ч.
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