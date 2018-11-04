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IKEA стала найбільшим приватним
власником лісів у Литві

IKEA стала найбільшим приватним власником лісів у Литві
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 23:23

IKEA стала найбільшим приватним власником лісів у Литві

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила литовська ділова газета Verslo zinios, передає "Інтерфакс-Україна".

Дивися повний текст IKEA стала найбільшим приватним власником лісів у Литві.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 23:24

мабуть після зняття мораторію на землю в нас так само зайдуть гігантські компанії і розкуплять все, і з лісом.. в т. ч.
solovej08
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