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Чого чекати Україні від падіння
цін на нафту - Данилишин

Чого чекати Україні від падіння цін на нафту - Данилишин
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 02:43

Чого чекати Україні від падіння цін на нафту - Данилишин

Пропонуємо до обговорення:
Наслідком падіння цін на основні еталонні сорти пального для України стане зниження вартості енергетичного імпорту.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 02:43

новость огонь кто не в курсе 50% стоимости литра бензина это акцизы и сборы то-есть из 30грн= 15 грн 50%налогов + 15грн 50%чистая стоимость из этой стоимости 50% это стоимость нефти = 7,5 грн при падении цены на нефть на 25% литр бензина подешевеет всего на 2грн расчет грубый, но суть передаёт точно
acidw1
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