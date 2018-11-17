Наслідком падіння цін на основні еталонні сорти пального для України стане зниження вартості енергетичного імпорту.
Дивися повний текст Чого чекати Україні від падіння цін на нафту - Данилишин.
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Додано: Сер 21 лис, 2018 02:43
Чого чекати Україні від падіння цін на нафту - Данилишин
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чого чекати Україні від падіння цін на нафту - Данилишин.
Додано: Сер 21 лис, 2018 02:43
новость огонь кто не в курсе 50% стоимости литра бензина это акцизы и сборы то-есть из 30грн= 15 грн 50%налогов + 15грн 50%чистая стоимость из этой стоимости 50% это стоимость нефти = 7,5 грн при падении цены на нефть на 25% литр бензина подешевеет всего на 2грн расчет грубый, но суть передаёт точно
Додано: Сер 21 лис, 2018 04:26
Re: Чого чекати Україні від падіння цін на нафту - Данилишин
ага губу раскатали -- подешевеет, ... вам що даром про металл сказали? Так что если и подешевеет что то только гири в спорттоварах. Ну может еще в рельсы инвестировать захотите, то по мнению Данилишина самый раз, пока фьючерсы на нефть не выросли можно ими затариваться.
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