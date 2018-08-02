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Дефолт ще ніколи нікому не нашкодив: Коломойський...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 21 лис, 2018 09:13
Пропонуємо до обговорення:
Він зазначив, що не бачить в дефолті нічого поганого.
Дивися повний текст Дефолт ще ніколи нікому не нашкодив: Коломойський прокоментував співпрацю України з МВФ
.
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