Він зазначив, що не бачить в дефолті нічого поганого.
Дивися повний текст Дефолт ще ніколи нікому не нашкодив: Коломойський прокоментував співпрацю України з МВФ.
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Додано: Сер 21 лис, 2018 09:13
Дефолт ще ніколи нікому не нашкодив: Коломойський...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Дефолт ще ніколи нікому не нашкодив: Коломойський прокоментував співпрацю України з МВФ.
Додано: Сер 21 лис, 2018 09:14
Ну-ну... г-н коломойский конечно бы поддержал дефолт и скупил бы все за недорого.
А вот гиперинфляция, обесценивание всего и вся и нищета - это побочка.
Додано: Сер 21 лис, 2018 09:39
Манипулятор кудрявый. Греция- член ЕС и ее кормят щедрой европейской сисей. Дают деньги, чтобы Греция не качалка лодку стабильности. Дефолт Украины выгоден коломойскому и таким как он - скупить активы по дешевке. Народу в случае дефолта, кроме резкой нищеты на годиков так на пять - ничего хорошего не светит
Додано: Сер 21 лис, 2018 10:58
Re: Дефолт ще ніколи нікому не нашкодив: Коломойський...
Тут как раз тот случай, когда...что лучше, ужасный конец или ужас без конца.
Додано: Сер 21 лис, 2018 11:01
Re: Дефолт ще ніколи нікому не нашкодив: Коломойський...
ТОП-10 дефолтов за последние десятилетия.
Додано: Сер 21 лис, 2018 11:08
Дык, почти пять лет как на исходя после 2014 года, дефолта не было, а резкая нищета для значительной части населения была, а по-вашему могли бы совместить )))
Правильно Валерьевич говорит про нужный дефолт в 2014 году. Всё по бестолковому получилось, пять лет прошло опять наше высокое руководство пугает угрозой дефолта, если опять не поднимем цены на газ, и как следствие опять не получим поддерживающую дозу.
Востаннє редагувалось freeze в Сер 21 лис, 2018 11:09, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 21 лис, 2018 11:08
Точно не повредит, если украсть миллиарды и засесть, например, в Женеве.
Додано: Сер 21 лис, 2018 11:18
Re: Дефолт ще ніколи нікому не нашкодив: Коломойський...
Так Коломойському ніхто боргів не списав, і Україні не спишуть, максимум - це те, що зробила Яресько. Греки теж нічого не домоглись:
Дефолт нічого не змінить, на краще. Може тільки змінити на гірше, бо нам ніхто не буде допомагати.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Сер 21 лис, 2018 11:22
Весьма странно слышать подобное от человека, много лет профессионально занимавшегося банкингом.
Додано: Сер 21 лис, 2018 11:27
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