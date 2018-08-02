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Дефолт ще ніколи нікому не
нашкодив: Коломойський...

Дефолт ще ніколи нікому не нашкодив: Коломойський...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 11:37

Re: Дефолт ще ніколи нікому не нашкодив: Коломойський...

  freeze написав:Часто и часть долга можно списать и условия отдачи долгов после дефолта можно изменить кардинально.

Борги списують, коли держава вже не може сплачувати навіть відсотки по боргам. Ми можемо навіть частину тіла сплачувати. Тому безпідставний дефолт - абсолютне зло.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 11:45

передвиборча ахітація від бєні. порада від мене: заткни пельку та схудни, зайва вага ще нікому не допомогла довго тримати дистанцію від цвинтара
noyesnoyes
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 11:46

  freeze написав:Правильно Валерьевич говорит про нужный дефолт в 2014 году. Всё по бестолковому получилось, пять лет прошло опять наше высокое руководство пугает угрозой дефолта, если опять не поднимем цены на газ, и как следствие опять не получим поддерживающую дозу.

Если бы была ответственность за безграмотность в руководстве и явную халатность и вертикаль Порошенка в данном случае оплачивала бы долги из своего кармана тогда был бы дефолт. Они же оплачивают долги из нашего кармана, причем отламывая немалый кусок себе в офшор. А нищее население сейчас уже мало кого интересует.
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 11:52

Re: Дефолт ще ніколи нікому не нашкодив: Коломойський...

Долги отдают только трусы (с) беня коломойский
flashgingo
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 12:02

Re: Дефолт ще ніколи нікому не нашкодив: Коломойський...

Объявляя дефолт, правительство лишает себя возможности дерибана денег МВФ и остальных кредиторов. Поэтому такого не будет.
De Bil
 
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