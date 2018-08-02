Борги списують, коли держава вже не може сплачувати навіть відсотки по боргам. Ми можемо навіть частину тіла сплачувати. Тому безпідставний дефолт - абсолютне зло.
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Додано: Сер 21 лис, 2018 11:37
Re: Дефолт ще ніколи нікому не нашкодив: Коломойський...
Борги списують, коли держава вже не може сплачувати навіть відсотки по боргам. Ми можемо навіть частину тіла сплачувати. Тому безпідставний дефолт - абсолютне зло.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Сер 21 лис, 2018 11:45
передвиборча ахітація від бєні. порада від мене: заткни пельку та схудни, зайва вага ще нікому не допомогла довго тримати дистанцію від цвинтара
Додано: Сер 21 лис, 2018 11:46
Если бы была ответственность за безграмотность в руководстве и явную халатность и вертикаль Порошенка в данном случае оплачивала бы долги из своего кармана тогда был бы дефолт. Они же оплачивают долги из нашего кармана, причем отламывая немалый кусок себе в офшор. А нищее население сейчас уже мало кого интересует.
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Додано: Сер 21 лис, 2018 11:52
Re: Дефолт ще ніколи нікому не нашкодив: Коломойський...
Долги отдают только трусы (с) беня коломойский
Додано: Сер 21 лис, 2018 12:02
Re: Дефолт ще ніколи нікому не нашкодив: Коломойський...
Объявляя дефолт, правительство лишает себя возможности дерибана денег МВФ и остальных кредиторов. Поэтому такого не будет.
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