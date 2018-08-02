Борги списують, коли держава вже не може сплачувати навіть відсотки по боргам. Ми можемо навіть частину тіла сплачувати. Тому безпідставний дефолт - абсолютне зло.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 21 лис, 2018 11:37
Re: Дефолт ще ніколи нікому не нашкодив: Коломойський...
Борги списують, коли держава вже не може сплачувати навіть відсотки по боргам. Ми можемо навіть частину тіла сплачувати. Тому безпідставний дефолт - абсолютне зло.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Сер 21 лис, 2018 11:45
передвиборча ахітація від бєні. порада від мене: заткни пельку та схудни, зайва вага ще нікому не допомогла довго тримати дистанцію від цвинтара
Додано: Сер 21 лис, 2018 11:46
Если бы была ответственность за безграмотность в руководстве и явную халатность и вертикаль Порошенка в данном случае оплачивала бы долги из своего кармана тогда был бы дефолт. Они же оплачивают долги из нашего кармана, причем отламывая немалый кусок себе в офшор. А нищее население сейчас уже мало кого интересует.
Акция до 30.11.2018 включительно. Укажите промо-код 7066XX3 и гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, при размещении заявки на «Бонус к депозитам», а также будете участвовать в розыгрыше 5000 грн. http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Додано: Сер 21 лис, 2018 11:52
Re: Дефолт ще ніколи нікому не нашкодив: Коломойський...
Долги отдают только трусы (с) беня коломойский
Додано: Сер 21 лис, 2018 11:53
Порада вам від мене: Склонность к злым, отрицательным суждениям о людях и их делах, тоже как то не очень красит человека, и может вести к отрицательным последствиям такому любителю.
Додано: Сер 21 лис, 2018 12:02
Re: Дефолт ще ніколи нікому не нашкодив: Коломойський...
Объявляя дефолт, правительство лишает себя возможности дерибана денег МВФ и остальных кредиторов. Поэтому такого не будет.
Додано: Сер 21 лис, 2018 12:26
Ничего нового. Интересы тех кому эти долги отдавать и интересы тех кто, на кредитах зарабатывал и выводил деньги абсолютно разные. Сумма средств выведенных за пределы Украины примерно равна сумме внешнего долга, а платежи по обслуживанию примерно половина бюджета.
Додано: Сер 21 лис, 2018 13:00
11. Ряд авиакомпаний коломойши, кидалово сотрудников и пассажиров.
12. Приватбанк, кидалово вкладчиков, вернее
|