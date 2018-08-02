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Дефолт ще ніколи нікому не нашкодив: Коломойський...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 21 лис, 2018 15:27
lapay написав: freeze написав:
Часто и часть долга можно списать и условия отдачи долгов после дефолта можно изменить кардинально.
Борги списують, коли держава вже не може сплачувати навіть відсотки по боргам. Ми можемо навіть частину тіла сплачувати.
Списывают тем у кого нечего взять взамен. А у нас чернозем
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p_a_l
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Додано: Сер 21 лис, 2018 15:34
красавчик, вывел 5млрд баксов из привата, а дыру пусть налогоплательщики закрывают.
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olexiy_ogryzko
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Додано: Сер 21 лис, 2018 18:08
Откровенно о том, куда направлен "Новый курс" из уст основного спонсора воны.
Очевидно, также, что после громкого хлопка пакетом с говном перед носом у МВФ, с протянутой рукой, на коленях поползем в улус Джучи, на поклон к хану Куйлу. Перспектива - зашибись. Голосуйте за вону.
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airmax78
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Додано: Сер 21 лис, 2018 19:28
airmax78 б***, я думал ты умнее.
ДС мне друг, но истина дороже
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ребе Нок
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Додано: Сер 21 лис, 2018 19:35
Да уж, Беня специалист по "кому должен всем прощаю!"
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komp
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Додано: Сер 21 лис, 2018 19:39
ребе Нок написав:airmax78
б***, я думал ты умнее.
Ну скажи что-то умнее.
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airmax78
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Додано: Сер 21 лис, 2018 20:03
airmax78 написав: ребе Нок написав:airmax78
б***, я думал ты умнее.
Ну скажи что-то умнее.
Лучше с умным потерять чем с дураком найти.
ДС мне друг, но истина дороже
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ребе Нок
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Додано: Сер 21 лис, 2018 20:30
ребе Нок написав: airmax78 написав: ребе Нок написав:airmax78
б***, я думал ты умнее.
Ну скажи что-то умнее.
Лучше с умным потерять чем с дураком найти.
С Беней мы уже 5 ярдов потеряли (это я не считаю ярды, которые он с3.14здил у государства за годы руления Укрнафтой и много где еще). Сколько еще нужно с ним потерять, чтобы стало лучше?
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airmax78
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Додано: Сер 21 лис, 2018 21:07
airmax78 поговорка и к тебе относилась. Про 5 ярдов закинутая деза от порохососов для слабых умов. Если факты реально были то пусть возвращают а не пи** у них достаточно власти чтобы это делать. Но параллельно хотелось бы посмотреть куда ушли деньги влитые в госбанки, а влито больше чем в приват, хотя приват реально обслуживал большую полезную часть экономики чем эти три госбанка вместе. И по рефинансам закрытых банков тоже бы хотелось разбора, и в целом по результатам ликвидации банков за последние годы.
ДС мне друг, но истина дороже
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ребе Нок
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Додано: Сер 21 лис, 2018 21:43
ребе Нок написав:airmax78
поговорка и к тебе относилась. Про 5 ярдов закинутая деза от порохососов для слабых умов. Если факты реально были то пусть возвращают а не пи** у них достаточно власти чтобы это делать. Но параллельно хотелось бы посмотреть куда ушли деньги влитые в госбанки, а влито больше чем в приват, хотя приват реально обслуживал большую полезную часть экономики чем эти три госбанка вместе. И по рефинансам закрытых банков тоже бы хотелось разбора, и в целом по результатам ликвидации банков за последние годы.
Ага, Бенясос, и E&Y тоже нашептали что в отчете написать. А на самом деле там все заипок. Нормальные кредиты, нормальным заемщикам. Всем все платицо. Но, вообще, они и пытаются вернуть. Беня поэтому и идет вабанк вместе с воной.
PS Как бы мне хотелось, чтобы вместо того, чтобы спасать за мой счет вклады всяких инфантильных Ребенков, бегемоту просто дали тогда сдохнуть.
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airmax78
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