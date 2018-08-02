Дефолт ще ніколи нікому не нашкодив: Коломойський...

Списывают тем у кого нечего взять взамен. А у нас чернозем
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 21 лис, 2018 15:27
Списывают тем у кого нечего взять взамен. А у нас чернозем
Додано: Сер 21 лис, 2018 15:34
красавчик, вывел 5млрд баксов из привата, а дыру пусть налогоплательщики закрывают.
Додано: Сер 21 лис, 2018 18:08
Откровенно о том, куда направлен "Новый курс" из уст основного спонсора воны.
Очевидно, также, что после громкого хлопка пакетом с говном перед носом у МВФ, с протянутой рукой, на коленях поползем в улус Джучи, на поклон к хану Куйлу. Перспектива - зашибись. Голосуйте за вону.
Додано: Сер 21 лис, 2018 23:03
Украина - европейская страна с самыми низким уровнем дохода, официально.
158 место из 216 стран мира в "РЕЙТИНГ СТРАН МИРА ПО УРОВНЮ ВАЛОВОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ДОХОДА НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ"
Ниже даже таких "богатых" территорий и стран как Палестина, Косово, Ангола, Вануату и Микронезия.
Показали боевой кролик-дюрасел сеня и винницкий кобзон - как страной надо руководить, чо
При Ельцине у соседей же был дефолт.
Трехкратная девальвация, десятки банков обанкротились, резко сократился объем кредитных ресурсов банков, За первых четыре месяца по продовольственным товарам цены повысились на 60-85%. Согласно статистике, после дефолта граждане потеряли примерно четверть своих доходов: зарплаты упали на треть, пенсии на 42%.
И без дефолта у нас в Украине получилось практически тоже самое, даже цифры почти один в один.
Разве нет?
Все так же еще должны и помощь безвозмездную, кроме новых кредитов для выплаты по старым - никто не дает.
Додано: Сер 21 лис, 2018 23:25
Если бы вы знали как дорого обходится куратор НБУ при выводе средств, то так не говорили.
Если поделился, то не вывел, то убытки.
И не только Беня, еще около 100 банков успешно вывели.
И кто-то сколотил себе капитал.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: Сер 21 лис, 2018 23:28
Беня лучший.
Давай Зеленского на выборы. Цирк должен быть полноценным.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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