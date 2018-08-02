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Дефолт ще ніколи нікому не
нашкодив: Коломойський...

Дефолт ще ніколи нікому не нашкодив: Коломойський...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 15:27

  lapay написав:
  freeze написав:Часто и часть долга можно списать и условия отдачи долгов после дефолта можно изменить кардинально.

Борги списують, коли держава вже не може сплачувати навіть відсотки по боргам. Ми можемо навіть частину тіла сплачувати.

Списывают тем у кого нечего взять взамен. А у нас чернозем :D
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 15:34

красавчик, вывел 5млрд баксов из привата, а дыру пусть налогоплательщики закрывают.
olexiy_ogryzko
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 18:08

Откровенно о том, куда направлен "Новый курс" из уст основного спонсора воны.
Очевидно, также, что после громкого хлопка пакетом с говном перед носом у МВФ, с протянутой рукой, на коленях поползем в улус Джучи, на поклон к хану Куйлу. Перспектива - зашибись. Голосуйте за вону.
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 19:35

Да уж, Беня специалист по "кому должен всем прощаю!"
komp
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 23:03

  myutu1977 написав:Манипулятор кудрявый. Греция- член ЕС и ее кормят щедрой европейской сисей. Дают деньги, чтобы Греция не качалка лодку стабильности. Дефолт Украины выгоден коломойскому и таким как он - скупить активы по дешевке. Народу в случае дефолта, кроме резкой нищеты на годиков так на пять - ничего хорошего не светит


Украина - европейская страна с самыми низким уровнем дохода, официально.
158 место из 216 стран мира в "РЕЙТИНГ СТРАН МИРА ПО УРОВНЮ ВАЛОВОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ДОХОДА НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ" https://gtmarket.ru/ratings/rating-coun ... s-gni-info

Ниже даже таких "богатых" территорий и стран как Палестина, Косово, Ангола, Вануату и Микронезия.
Показали боевой кролик-дюрасел сеня и винницкий кобзон - как страной надо руководить, чо :roll:
При Ельцине у соседей же был дефолт.
Трехкратная девальвация, десятки банков обанкротились, резко сократился объем кредитных ресурсов банков, За первых четыре месяца по продовольственным товарам цены повысились на 60-85%. Согласно статистике, после дефолта граждане потеряли примерно четверть своих доходов: зарплаты упали на треть, пенсии на 42%.

И без дефолта у нас в Украине получилось практически тоже самое, даже цифры почти один в один.
Разве нет?
Все так же еще должны и помощь безвозмездную, кроме новых кредитов для выплаты по старым - никто не дает.
EKO
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 23:25

  olexiy_ogryzko написав:красавчик, вывел 5млрд баксов из привата, а дыру пусть налогоплательщики закрывают.

Если бы вы знали как дорого обходится куратор НБУ при выводе средств, то так не говорили.
Если поделился, то не вывел, то убытки.
И не только Беня, еще около 100 банков успешно вывели.
И кто-то сколотил себе капитал.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 23:28

Беня лучший.
Давай Зеленского на выборы. Цирк должен быть полноценным.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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