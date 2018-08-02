Дефолт ще ніколи нікому не нашкодив: Коломойський...

Телегруппа "1+1 медиа" задолжала за производство развлекательного контента "95 квартала" 4 млн долларов. Как пишет журнал, студия уже целый год производит "Вечерний квартал" за свой счет.О долгах за производство других шоу издание ничего не пишет. По данным его источников, Коломойский пообещал отдать долг лишь в том случае, если актер станет кандидатом в президенты в реальной жизни. Сам Владимир Зеленский отказал журналу в комментарии, также не удалось получить комментарий и у Игоря Коломойского.Канал "1+1" в комментарии изданию не опроверг наличие задолженности: "Наши отношения регулируются коммерческими соглашениями. У сторон нет претензий друг к другу", – говорит Марина Мельничук, руководитель группы продвижения развлекательных проектов телеканала "1+1".Штаб Зеленского, как кандидата в президенты, активно работал целое лето. Но в сентябре, по данным издания, комик принял решение не идти на выборы - против были его партнеры по бизнесу и супруга. Тогда всю свою политкоманду кварталовец распустил.Однако в начале месяца, по данным источников журнала, у Зеленского был разговор с Коломойским. Миллиардер якобы убеждал шоумена в том, что с такими рейтингами, как у него, стоит попробовать. Тогда же Коломойский якобы пообещал вернуть долг лишь в том случае, если комик пойдет на выборы. Зеленский, по словам источника НВ, "услышал собеседника".