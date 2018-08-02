Дефолт ще ніколи нікому не нашкодив: Коломойський...
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Откровенно о том, куда направлен "Новый курс" из уст основного спонсора воны. Очевидно, также, что после громкого хлопка пакетом с говном перед носом у МВФ, с протянутой рукой, на коленях поползем в улус Джучи, на поклон к хану Куйлу. Перспектива - зашибись. Голосуйте за вону.
myutu1977 написав:Манипулятор кудрявый. Греция- член ЕС и ее кормят щедрой европейской сисей. Дают деньги, чтобы Греция не качалка лодку стабильности. Дефолт Украины выгоден коломойскому и таким как он - скупить активы по дешевке. Народу в случае дефолта, кроме резкой нищеты на годиков так на пять - ничего хорошего не светит
Ниже даже таких "богатых" территорий и стран как Палестина, Косово, Ангола, Вануату и Микронезия. Показали боевой кролик-дюрасел сеня и винницкий кобзон - как страной надо руководить, чо При Ельцине у соседей же был дефолт. Трехкратная девальвация, десятки банков обанкротились, резко сократился объем кредитных ресурсов банков, За первых четыре месяца по продовольственным товарам цены повысились на 60-85%. Согласно статистике, после дефолта граждане потеряли примерно четверть своих доходов: зарплаты упали на треть, пенсии на 42%.
И без дефолта у нас в Украине получилось практически тоже самое, даже цифры почти один в один. Разве нет? Все так же еще должны и помощь безвозмездную, кроме новых кредитов для выплаты по старым - никто не дает.
olexiy_ogryzko написав:красавчик, вывел 5млрд баксов из привата, а дыру пусть налогоплательщики закрывают.
Если бы вы знали как дорого обходится куратор НБУ при выводе средств, то так не говорили. Если поделился, то не вывел, то убытки. И не только Беня, еще около 100 банков успешно вывели. И кто-то сколотил себе капитал.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО. Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Беня лучший. Давай Зеленского на выборы. Цирк должен быть полноценным.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО. Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua написав:Беня лучший. Давай Зеленского на выборы. Цирк должен быть полноценным.
А куда ему деваться, беня и его кинул или же о бедном комике замолвите слово
Телегруппа "1+1 медиа" задолжала за производство развлекательного контента "95 квартала" 4 млн долларов. Как пишет журнал "Новое время", студия уже целый год производит "Вечерний квартал" за свой счет.
О долгах за производство других шоу издание ничего не пишет. По данным его источников, Коломойский пообещал отдать долг лишь в том случае, если актер станет кандидатом в президенты в реальной жизни. Сам Владимир Зеленский отказал журналу в комментарии, также не удалось получить комментарий и у Игоря Коломойского.
Канал "1+1" в комментарии изданию не опроверг наличие задолженности: "Наши отношения регулируются коммерческими соглашениями. У сторон нет претензий друг к другу", – говорит Марина Мельничук, руководитель группы продвижения развлекательных проектов телеканала "1+1".
Штаб Зеленского, как кандидата в президенты, активно работал целое лето. Но в сентябре, по данным издания, комик принял решение не идти на выборы - против были его партнеры по бизнесу и супруга. Тогда всю свою политкоманду кварталовец распустил.
Однако в начале месяца, по данным источников журнала, у Зеленского был разговор с Коломойским. Миллиардер якобы убеждал шоумена в том, что с такими рейтингами, как у него, стоит попробовать. Тогда же Коломойский якобы пообещал вернуть долг лишь в том случае, если комик пойдет на выборы. Зеленский, по словам источника НВ, "услышал собеседника".
myutu1977 написав:Манипулятор кудрявый. Греция- член ЕС и ее кормят щедрой европейской сисей. Дают деньги, чтобы Греция не качалка лодку стабильности. Дефолт Украины выгоден коломойскому и таким как он - скупить активы по дешевке. Народу в случае дефолта, кроме резкой нищеты на годиков так на пять - ничего хорошего не светит
Ниже даже таких "богатых" территорий и стран как Палестина, Косово, Ангола, Вануату и Микронезия. Показали боевой кролик-дюрасел сеня и винницкий кобзон - как страной надо руководить, чо При Ельцине у соседей же был дефолт. Трехкратная девальвация, десятки банков обанкротились, резко сократился объем кредитных ресурсов банков, За первых четыре месяца по продовольственным товарам цены повысились на 60-85%. Согласно статистике, после дефолта граждане потеряли примерно четверть своих доходов: зарплаты упали на треть, пенсии на 42%.
И без дефолта у нас в Украине получилось практически тоже самое, даже цифры почти один в один. Разве нет? Все так же еще должны и помощь безвозмездную, кроме новых кредитов для выплаты по старым - никто не дает.
Это очень оптимистично - летом 98-го я получал 1200 рублей (200 долларов), а уже в декабре при той же з/п и курсе 23 вместо 6-ти - менее 60-ти. Помнится, в одну из суббот до обеда (тогда в магазинах еще был обеденный перерыв) кг муки в магазине стоил 3 рубля, а после уже 4. Ничего, выкарабкались.