Дефолт ще ніколи нікому не нашкодив: Коломойський...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 22 лис, 2018 16:50
Волгарь написав:
Это очень оптимистично - летом 98-го я получал 1200 рублей (200 долларов), а уже в декабре при той же з/п и курсе 23 вместо 6-ти - менее 60-ти.
Помнится, в одну из суббот до обеда (тогда в магазинах еще был обеденный перерыв) кг муки в магазине стоил 3 рубля, а после уже 4.
Ничего, выкарабкались.
Выкарабкались. Исключительно благодаря взлету цен на нефть и газ.
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Додано: Чет 22 лис, 2018 16:55
zzzxxx написав: olexiy_ogryzko написав:
красавчик, вывел 5млрд баксов из привата, а дыру пусть налогоплательщики закрывают.
он вероятно знал что отожмут, поэтому на пальцах сам оценил в 5 ярдов, вывел и отдал с таким долгом.
Ага, весь банкопад 2014-2016го - это просто уход украинских владельцев банков от рейдерства со стороны Пороха.
"Де6илыпилять"(с)
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