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Дефолт ще ніколи нікому не
нашкодив: Коломойський...

Дефолт ще ніколи нікому не нашкодив: Коломойський...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 16:50

  Волгарь написав:Это очень оптимистично - летом 98-го я получал 1200 рублей (200 долларов), а уже в декабре при той же з/п и курсе 23 вместо 6-ти - менее 60-ти.
Помнится, в одну из суббот до обеда (тогда в магазинах еще был обеденный перерыв) кг муки в магазине стоил 3 рубля, а после уже 4.
Ничего, выкарабкались.

Выкарабкались. Исключительно благодаря взлету цен на нефть и газ.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 16:55

  zzzxxx написав:
  olexiy_ogryzko написав:красавчик, вывел 5млрд баксов из привата, а дыру пусть налогоплательщики закрывают.
он вероятно знал что отожмут, поэтому на пальцах сам оценил в 5 ярдов, вывел и отдал с таким долгом.

Ага, весь банкопад 2014-2016го - это просто уход украинских владельцев банков от рейдерства со стороны Пороха.
"Де6илыпилять"(с)
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 19:27

  airmax78 написав:
  Волгарь написав:Это очень оптимистично - летом 98-го я получал 1200 рублей (200 долларов), а уже в декабре при той же з/п и курсе 23 вместо 6-ти - менее 60-ти.
Помнится, в одну из суббот до обеда (тогда в магазинах еще был обеденный перерыв) кг муки в магазине стоил 3 рубля, а после уже 4.
Ничего, выкарабкались.

Выкарабкались. Исключительно благодаря взлету цен на нефть и газ.

И умничке-Президенту.
В отличии от Украины, которую не спасли и не спасают ни высокие цены на металл и агропродукцию, ни переводы заробiтчан, ни ассоциация с ЕС, ни финансовая помощь и кредиты МВФ, ЕС, США, ни увеличение и расширение налоговой базы - бо нынешние украинские руководители полные гiднюкi, лузеры.
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 19:50

airmax78 несмятря на то что меня потерли а тебя соевый оставили - повторюсь ты дурачок. И я вообще непойму как ты мог на нормальных должностях в банке работать, судя по легенде, с таким пониманием процессов как ты описал, хотя видимо потому что такие как ты в них работали они и закрылись :lol:
Еще раз - напиши зачем украинские олигархи держат свои банки? Может пока будешь писать хоть думать попробовать начнешь, хотя как работник банков обязан был и знать :o
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 20:32

Re: Дефолт ще ніколи нікому не нашкодив: Коломойський...

  lapay написав:Дефолт нічого не змінить, на краще. Може тільки змінити на гірше, бо нам ніхто не буде допомагати

Если то , что нам делают сейчас - это называется " помощь" - так пусть лучше не помогают. Не... ну может вам кто-то помогает - за то, что на народ навешиваете огромные долги под высокий процент ? Я на 80% согласен с Валеричем, но в целом тему пока не вижу. Отдавать деньги - которые никто не видел- за каких-то аферистов - глупо. Тем более МВФ отлично видел кому дает
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 20:39

  lapay написав:
  freeze написав:Часто и часть долга можно списать и условия отдачи долгов после дефолта можно изменить кардинально.

Борги списують, коли держава вже не може сплачувати навіть відсотки по боргам. Ми можемо навіть частину тіла сплачувати. Тому безпідставний дефолт - абсолютне зло.

Мы все это оплачиваем за счет уничтожения своего населения холодом, голодом и нищетой. Если бы отдавали долг - обеспечив населению "подушку безопасности " все необходимое - а так это не называется - отдавать долг, а называется "завуалированное уничтожение местного населения".
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 20:45

  flashgingo написав:Долги отдают только трусы (с) беня коломойский

В данном случае речь идет о долгах мошеннически нагруженных на людей, которые эти деньги не брали и даже не видели. А от тех , кто брал эти деньги не знают как здыхаться... Кто давал кредиты видел кому и на что давал. Вместе украинский народ " хомутали". Так что в данном случае Валерич 100% рулит.
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