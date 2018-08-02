|
|
|
Дефолт ще ніколи нікому не нашкодив: Коломойський...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 22 лис, 2018 16:50
Волгарь написав:
Это очень оптимистично - летом 98-го я получал 1200 рублей (200 долларов), а уже в декабре при той же з/п и курсе 23 вместо 6-ти - менее 60-ти.
Помнится, в одну из суббот до обеда (тогда в магазинах еще был обеденный перерыв) кг муки в магазине стоил 3 рубля, а после уже 4.
Ничего, выкарабкались.
Выкарабкались. Исключительно благодаря взлету цен на нефть и газ.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 26873
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 698 раз.
- Подякували: 2982 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 22 лис, 2018 16:55
zzzxxx написав: olexiy_ogryzko написав:
красавчик, вывел 5млрд баксов из привата, а дыру пусть налогоплательщики закрывают.
он вероятно знал что отожмут, поэтому на пальцах сам оценил в 5 ярдов, вывел и отдал с таким долгом.
Ага, весь банкопад 2014-2016го - это просто уход украинских владельцев банков от рейдерства со стороны Пороха.
"Де6илыпилять"(с)
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 26873
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 698 раз.
- Подякували: 2982 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 22 лис, 2018 19:27
airmax78 написав: Волгарь написав:
Это очень оптимистично - летом 98-го я получал 1200 рублей (200 долларов), а уже в декабре при той же з/п и курсе 23 вместо 6-ти - менее 60-ти.
Помнится, в одну из суббот до обеда (тогда в магазинах еще был обеденный перерыв) кг муки в магазине стоил 3 рубля, а после уже 4.
Ничего, выкарабкались.
Выкарабкались. Исключительно благодаря взлету цен на нефть и газ.
И умничке-Президенту.
В отличии от Украины, которую не спасли и не спасают ни высокие цены на металл и агропродукцию, ни переводы заробiтчан, ни ассоциация с ЕС, ни финансовая помощь и кредиты МВФ, ЕС, США, ни увеличение и расширение налоговой базы - бо нынешние украинские руководители полные гiднюкi, лузеры.
-
Аlександр
-
-
- Повідомлень: 3047
- З нами з: 10.04.08
- Подякував: 104 раз.
- Подякували: 197 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 23 лис, 2018 00:00
Аlександр написав: airmax78 написав: Волгарь написав:
Это очень оптимистично - летом 98-го я получал 1200 рублей (200 долларов), а уже в декабре при той же з/п и курсе 23 вместо 6-ти - менее 60-ти.
Помнится, в одну из суббот до обеда (тогда в магазинах еще был обеденный перерыв) кг муки в магазине стоил 3 рубля, а после уже 4.
Ничего, выкарабкались.
Выкарабкались. Исключительно благодаря взлету цен на нефть и газ.
И умничке-Президенту.
В отличии от Украины, которую не спасли и не спасают ни высокие цены на металл и агропродукцию, ни переводы заробiтчан, ни ассоциация с ЕС, ни финансовая помощь и кредиты МВФ, ЕС, США, ни увеличение и расширение налоговой базы - бо нынешние украинские руководители полные гiднюкi, лузеры.
Не пойму - где кусок ветки и ваше сообщение с упреком в мой адрес, что одобряю Валерича в данном конкретном случае? Мы в такой стране живем, что выжить в ней не просто. Я ответил в пропавшем посте вам что я не герой и не Исус Христос. Комплексом жертвы не отягощен. Мы в такой стране - что жизнь заставляет приспосабливаться. Я стараюсь не быть жертвой и не быть мошенником или вором. Стоять вне процесса. Пока удается лавировать. Но я постоянно лавирую на грани фола. Если придется выбирать -то наверное стану вором скорее чем жертвой. Хотя меня это опечалит. Но это жизнь. Я не говорю что Валерич - прямо икона. Но он очень не глупый человек, наверное даже мудрый по-своему и понимает текущий момент. А Приват банк - единственное предприятие ,что создано в Украине капиталистического за 27 лет . Банк толковый. Если он украл деньги от реструктуризации и его посадят - я поддержу. Но не травлю личную - а если это будет систематический процесс очищения. Он далеко не худший ... Из всех воров - которые у нас приходят к власти - мне он симпатичнее других - и толку от него больше.
-
kalinavalera1
-
-
- Повідомлень: 4769
- З нами з: 07.05.11
- Подякував: 654 раз.
- Подякували: 484 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 23 лис, 2018 00:02
Аlександр написав: airmax78 написав: Волгарь написав:
Это очень оптимистично - летом 98-го я получал 1200 рублей (200 долларов), а уже в декабре при той же з/п и курсе 23 вместо 6-ти - менее 60-ти.
Помнится, в одну из суббот до обеда (тогда в магазинах еще был обеденный перерыв) кг муки в магазине стоил 3 рубля, а после уже 4.
Ничего, выкарабкались.
Выкарабкались. Исключительно благодаря взлету цен на нефть и газ.
И умничке-Президенту.
В отличии от Украины, которую не спасли и не спасают ни высокие цены на металл и агропродукцию, ни переводы заробiтчан, ни ассоциация с ЕС, ни финансовая помощь и кредиты МВФ, ЕС, США, ни увеличение и расширение налоговой базы - бо нынешние украинские руководители полные гiднюкi, лузеры.
Пилять, откуда вы уепки здесь беретесь?
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 26873
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 698 раз.
- Подякували: 2982 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 16 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|13
|851
|
|
|20
|1222
|
Пон 17 вер, 2018 23:32
galex
|
|2
|212
|
|