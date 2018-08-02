Дефолт ще ніколи нікому не нашкодив: Коломойський...

Додано: П'ят 23 лис, 2018 00:00

Аlександр написав: airmax78 написав: Волгарь написав: Это очень оптимистично - летом 98-го я получал 1200 рублей (200 долларов), а уже в декабре при той же з/п и курсе 23 вместо 6-ти - менее 60-ти.

Помнится, в одну из суббот до обеда (тогда в магазинах еще был обеденный перерыв) кг муки в магазине стоил 3 рубля, а после уже 4.

Ничего, выкарабкались. Это очень оптимистично - летом 98-го я получал 1200 рублей (200 долларов), а уже в декабре при той же з/п и курсе 23 вместо 6-ти - менее 60-ти.Помнится, в одну из суббот до обеда (тогда в магазинах еще был обеденный перерыв) кг муки в магазине стоил 3 рубля, а после уже 4.Ничего, выкарабкались.

Выкарабкались. Исключительно благодаря взлету цен на нефть и газ. Выкарабкались. Исключительно благодаря взлету цен на нефть и газ.

И умничке-Президенту.

В отличии от Украины, которую не спасли и не спасают ни высокие цены на металл и агропродукцию, ни переводы заробiтчан, ни ассоциация с ЕС, ни финансовая помощь и кредиты МВФ, ЕС, США, ни увеличение и расширение налоговой базы - бо нынешние украинские руководители полные гiднюкi, лузеры. И умничке-Президенту.В отличии от Украины, которую не спасли и не спасают ни высокие цены на металл и агропродукцию, ни переводы заробiтчан, ни ассоциация с ЕС, ни финансовая помощь и кредиты МВФ, ЕС, США, ни увеличение и расширение налоговой базы - бо нынешние украинские руководители полные гiднюкi, лузеры.

Не пойму - где кусок ветки и ваше сообщение с упреком в мой адрес, что одобряю Валерича в данном конкретном случае? Мы в такой стране живем, что выжить в ней не просто. Я ответил в пропавшем посте вам что я не герой и не Исус Христос. Комплексом жертвы не отягощен. Мы в такой стране - что жизнь заставляет приспосабливаться. Я стараюсь не быть жертвой и не быть мошенником или вором. Стоять вне процесса. Пока удается лавировать. Но я постоянно лавирую на грани фола. Если придется выбирать -то наверное стану вором скорее чем жертвой. Хотя меня это опечалит. Но это жизнь. Я не говорю что Валерич - прямо икона. Но он очень не глупый человек, наверное даже мудрый по-своему и понимает текущий момент. А Приват банк - единственное предприятие ,что создано в Украине капиталистического за 27 лет . Банк толковый. Если он украл деньги от реструктуризации и его посадят - я поддержу. Но не травлю личную - а если это будет систематический процесс очищения. Он далеко не худший ... Из всех воров - которые у нас приходят к власти - мне он симпатичнее других - и толку от него больше.