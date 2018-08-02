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Дефолт ще ніколи нікому не
нашкодив: Коломойський...

Дефолт ще ніколи нікому не нашкодив: Коломойський...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 16:50

  Волгарь написав:Это очень оптимистично - летом 98-го я получал 1200 рублей (200 долларов), а уже в декабре при той же з/п и курсе 23 вместо 6-ти - менее 60-ти.
Помнится, в одну из суббот до обеда (тогда в магазинах еще был обеденный перерыв) кг муки в магазине стоил 3 рубля, а после уже 4.
Ничего, выкарабкались.

Выкарабкались. Исключительно благодаря взлету цен на нефть и газ.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 16:55

  zzzxxx написав:
  olexiy_ogryzko написав:красавчик, вывел 5млрд баксов из привата, а дыру пусть налогоплательщики закрывают.
он вероятно знал что отожмут, поэтому на пальцах сам оценил в 5 ярдов, вывел и отдал с таким долгом.

Ага, весь банкопад 2014-2016го - это просто уход украинских владельцев банков от рейдерства со стороны Пороха.
"Де6илыпилять"(с)
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 19:27

  airmax78 написав:
  Волгарь написав:Это очень оптимистично - летом 98-го я получал 1200 рублей (200 долларов), а уже в декабре при той же з/п и курсе 23 вместо 6-ти - менее 60-ти.
Помнится, в одну из суббот до обеда (тогда в магазинах еще был обеденный перерыв) кг муки в магазине стоил 3 рубля, а после уже 4.
Ничего, выкарабкались.

Выкарабкались. Исключительно благодаря взлету цен на нефть и газ.

И умничке-Президенту.
В отличии от Украины, которую не спасли и не спасают ни высокие цены на металл и агропродукцию, ни переводы заробiтчан, ни ассоциация с ЕС, ни финансовая помощь и кредиты МВФ, ЕС, США, ни увеличение и расширение налоговой базы - бо нынешние украинские руководители полные гiднюкi, лузеры.
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 00:00

  Аlександр написав:
  airmax78 написав:
  Волгарь написав:Это очень оптимистично - летом 98-го я получал 1200 рублей (200 долларов), а уже в декабре при той же з/п и курсе 23 вместо 6-ти - менее 60-ти.
Помнится, в одну из суббот до обеда (тогда в магазинах еще был обеденный перерыв) кг муки в магазине стоил 3 рубля, а после уже 4.
Ничего, выкарабкались.

Выкарабкались. Исключительно благодаря взлету цен на нефть и газ.

И умничке-Президенту.
В отличии от Украины, которую не спасли и не спасают ни высокие цены на металл и агропродукцию, ни переводы заробiтчан, ни ассоциация с ЕС, ни финансовая помощь и кредиты МВФ, ЕС, США, ни увеличение и расширение налоговой базы - бо нынешние украинские руководители полные гiднюкi, лузеры.


Не пойму - где кусок ветки и ваше сообщение с упреком в мой адрес, что одобряю Валерича в данном конкретном случае? Мы в такой стране живем, что выжить в ней не просто. Я ответил в пропавшем посте вам что я не герой и не Исус Христос. Комплексом жертвы не отягощен. Мы в такой стране - что жизнь заставляет приспосабливаться. Я стараюсь не быть жертвой и не быть мошенником или вором. Стоять вне процесса. Пока удается лавировать. Но я постоянно лавирую на грани фола. Если придется выбирать -то наверное стану вором скорее чем жертвой. Хотя меня это опечалит. Но это жизнь. Я не говорю что Валерич - прямо икона. Но он очень не глупый человек, наверное даже мудрый по-своему и понимает текущий момент. А Приват банк - единственное предприятие ,что создано в Украине капиталистического за 27 лет . Банк толковый. Если он украл деньги от реструктуризации и его посадят - я поддержу. Но не травлю личную - а если это будет систематический процесс очищения. Он далеко не худший ... Из всех воров - которые у нас приходят к власти - мне он симпатичнее других - и толку от него больше.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 00:02

  Аlександр написав:
  airmax78 написав:
  Волгарь написав:Это очень оптимистично - летом 98-го я получал 1200 рублей (200 долларов), а уже в декабре при той же з/п и курсе 23 вместо 6-ти - менее 60-ти.
Помнится, в одну из суббот до обеда (тогда в магазинах еще был обеденный перерыв) кг муки в магазине стоил 3 рубля, а после уже 4.
Ничего, выкарабкались.

Выкарабкались. Исключительно благодаря взлету цен на нефть и газ.

И умничке-Президенту.
В отличии от Украины, которую не спасли и не спасают ни высокие цены на металл и агропродукцию, ни переводы заробiтчан, ни ассоциация с ЕС, ни финансовая помощь и кредиты МВФ, ЕС, США, ни увеличение и расширение налоговой базы - бо нынешние украинские руководители полные гiднюкi, лузеры.

Пилять, откуда вы уепки здесь беретесь?
airmax78
 
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