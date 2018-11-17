5 вересня Апеляційний суд м. Києва виніс рішення заарештувати акції банків ВТБ, Сбербанк і Промінвестбанк.
Дивися повний текст Віталій Шапран: чому піднявся галас навколо російських держбанків, і як вони далі працюватимуть в Україні.
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Додано: Сер 21 лис, 2018 09:26
Віталій Шапран: чому піднявся галас навколо російських...
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Дивися повний текст Віталій Шапран: чому піднявся галас навколо російських держбанків, і як вони далі працюватимуть в Україні.
Додано: Сер 21 лис, 2018 09:27
У ВТБ банка уже проблемы с выдачами по картам и депозитам. Депозиты заканчиваются, но их не выдают, а по карточкам и вовсе ограничения на выдачу в одни руки, до 1000 грн. Но эта ситуация мне очень напоминат ВАБ и Дельта банки, где депозиты не отдавали и по картам давали сначала по 1000 грн, затем и вовсе по 100 грн в одни руки
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