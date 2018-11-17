RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Віталій Шапран: чому піднявся
галас навколо російських...

Віталій Шапран: чому піднявся галас навколо російських...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 09:26

Віталій Шапран: чому піднявся галас навколо російських...

Пропонуємо до обговорення:
5 вересня Апеляційний суд м. Києва виніс рішення заарештувати акції банків ВТБ, Сбербанк і Промінвестбанк.

Дивися повний текст Віталій Шапран: чому піднявся галас навколо російських держбанків, і як вони далі працюватимуть в Україні.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 85719
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 09:27

У ВТБ банка уже проблемы с выдачами по картам и депозитам. Депозиты заканчиваются, но их не выдают, а по карточкам и вовсе ограничения на выдачу в одни руки, до 1000 грн. Но эта ситуация мне очень напоминат ВАБ и Дельта банки, где депозиты не отдавали и по картам давали сначала по 1000 грн, затем и вовсе по 100 грн в одни руки
KULANDALE
 
Повідомлень: 22
З нами з: 13.05.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: denf15, lapay, M-A-X, Волгарь і 17 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Україна наростила імпорт російських товарів 1, 2
R2 » Пон 19 лис, 2018 11:18
13 506
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 лис, 2018 15:11
Волгарь
Чому найближчим часом не запрацює накопичувальна...
R2 » Нед 18 лис, 2018 22:17
3 107
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 лис, 2018 15:12
p_a_l
Волкер пояснив, чому вітає підвищення ціни на газ в Україні 1, 2
R2 » П'ят 16 лис, 2018 23:00
11 938
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 лис, 2018 22:00
ygn

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (10965)
21.11.2018 10:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.