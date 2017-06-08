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ЖК "Ютландия",
Ирпень, ул. Чехова, 1а

ЖК "Ютландия", Ирпень, ул. Чехова, 1а
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 10:36

ЖК "Ютландия", Ирпень, ул. Чехова, 1а

Всем доброго времени суток!
Хочу предложить наш новый комплекс бизнес-класса.

ЖК Utlandia.

Комплекс расположен в тихом месте центра Ирпеня.
Терраса в каждой квартире.
Закрытый от посторонних и машин охраняемый двор.
Лифт в подземный паркинг.
Отдельная, огороженная детская площадка.
Всего 161 квартира на 50 сотках.

Более подробно могу рассказать по телефону.
096 969 9609
Мариан




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