ЖК "Ютландия", Ирпень, ул. Чехова, 1а

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Всем доброго времени суток! Хочу предложить наш новый комплекс бизнес-класса.
ЖК Utlandia.
Комплекс расположен в тихом месте центра Ирпеня. Терраса в каждой квартире. Закрытый от посторонних и машин охраняемый двор. Лифт в подземный паркинг. Отдельная, огороженная детская площадка. Всего 161 квартира на 50 сотках.
Более подробно могу рассказать по телефону. 096 969 9609 Мариан