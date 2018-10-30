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На зупинках Києва встановили
100 електронних табло з...

На зупинках Києва встановили 100 електронних табло з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 10:45

На зупинках Києва встановили 100 електронних табло з...

Пропонуємо до обговорення:
На зупинках Києва загалом встановили 100 електронних табло з інформацією про час прибуття громадського транспорту.

Дивися повний текст На зупинках Києва встановили 100 електронних табло з інформацією про прибуття транспорту.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 10:45

На ул.Ереванская установлено табло давно, вначале показывало скорее "направление ветра", чем время прибытия транспорта, а теперь только напоминает дату и текущее время. В чем прикол?
alevtinasl_ivanova
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