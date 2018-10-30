На зупинках Києва загалом встановили 100 електронних табло з інформацією про час прибуття громадського транспорту.
Дивися повний текст На зупинках Києва встановили 100 електронних табло з інформацією про прибуття транспорту.
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Додано: Сер 21 лис, 2018 10:45
На зупинках Києва встановили 100 електронних табло з...
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Дивися повний текст На зупинках Києва встановили 100 електронних табло з інформацією про прибуття транспорту.
Додано: Сер 21 лис, 2018 10:45
На ул.Ереванская установлено табло давно, вначале показывало скорее "направление ветра", чем время прибытия транспорта, а теперь только напоминает дату и текущее время. В чем прикол?
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