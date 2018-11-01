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Порошенко закликав бізнес
до компромісу в питанні...

Порошенко закликав бізнес до компромісу в питанні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 10:56

Порошенко закликав бізнес до компромісу в питанні...

Пропонуємо до обговорення:
Він нагадав про те, що раніше ставку ЄСВ було скорочено з 38% до 22%.

Дивися повний текст Порошенко закликав бізнес до компромісу в питанні податку на зарплати.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 10:56

Задрали уже с этими пенсионерами. У нас какая-то страна чудес - несмотря на то, что средняя продолжительность жизни примерно равна сроку выхода на пенсию, у нас на каждого работающего по пенсионеру. А еще есть куча иждивенцев. инвалидов и т.д.
ssnet
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 11:25

повышаете минималку, например, на 300 грн, снижайте ЕСВ на 1-2%, так за год-два ЗП почти выйдут с тени.
НДФЛ тоже не мешало б снизить с 18% до 15%.
Спросите "а с чего будет жить государство?" Сокращайте расходы на гос аппарат, много процессов можно автоматизировать и перевести в онлайн.
fishman
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 11:36

fishman

Поддерживаю!!! Гос аппарат на 50% сократить, а нашего ..... вообще лишить, пусть за свои личные катается!!!
сова
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 14:59

Re: Порошенко закликав бізнес до компромісу в питанні...

Ходят слухи, что на пятом канале ЗП в конвертах...
В черном списке:
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 15:00

  fishman написав:много процессов можно автоматизировать и перевести в онлайн.

Многие процессы не нужны, а созданы для трудоустройства роя трутней.
В черном списке:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин Кандидаты на выписку: galex
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