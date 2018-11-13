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Гліб Сегіда: переходимо в
онлайн. Почали працювати...

Гліб Сегіда: переходимо в онлайн. Почали працювати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 10:56

Гліб Сегіда: переходимо в онлайн. Почали працювати...

Пропонуємо до обговорення:
З 7 листопада в Україні набув чинності Закон № 2155-VIII. Що ж зміниться в житті українців з листопада 2018 року?

Дивися повний текст Гліб Сегіда: переходимо в онлайн. Почали працювати європейські норми щодо електронного підпису.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 10:57

толку то? налоговая вон свои выписки по интернету не признает значимыми, хотя по закону должны уже года три как.
у какждого начальника свои приказы по ведомству, плевали они на законы.
arheops
 
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