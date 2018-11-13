З 7 листопада в Україні набув чинності Закон № 2155-VIII. Що ж зміниться в житті українців з листопада 2018 року?
Дивися повний текст Гліб Сегіда: переходимо в онлайн. Почали працювати європейські норми щодо електронного підпису.
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Додано: Сер 21 лис, 2018 10:56
Гліб Сегіда: переходимо в онлайн. Почали працювати...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гліб Сегіда: переходимо в онлайн. Почали працювати європейські норми щодо електронного підпису.
Додано: Сер 21 лис, 2018 10:57
толку то? налоговая вон свои выписки по интернету не признает значимыми, хотя по закону должны уже года три как.
у какждого начальника свои приказы по ведомству, плевали они на законы.
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