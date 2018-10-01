RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
АМКУ оштрафував
Курченка на 15 млн грн

АМКУ оштрафував Курченка на 15 млн грн
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 11:57

АМКУ оштрафував Курченка на 15 млн грн

Пропонуємо до обговорення:
Антимонопольний комітет України (АМКУ) наклав штраф на українського бізнесмена Сергія Курченка у розмірі 15 млн грн, написав у Facebook голова АМКУ Юрій Терентьєв.

Дивися повний текст АМКУ оштрафував Курченка на 15 млн грн.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 85723
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 11:57

от якось все цікаво виходить - збитки 14 млрд, а штраф 15 млн.
Піду і я вкраду 2 млрд, а потім, колись, можливо заплачу штраф в 3 млн.
Прикольне відмивання грошей для Курченко державою. Мабуть самостійно не встиг відмити?
jeugen
Аватар користувача
 
Повідомлень: 79
З нами з: 08.08.18
Подякував: 9 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: De Bil і 16 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
АМКУ оштрафував WOG на 4,6 млн гривень
R2 » Пон 29 жов, 2018 10:59
3 245
Переглянути останнє повідомлення
Сер 31 жов, 2018 00:36
lite
Зростання цін на ринку пального є обґрунтованим - АМКУ
R2 » Чет 18 жов, 2018 17:07
8 353
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 жов, 2018 11:47
Gastarbaiter
АМКУ розслідує причини підвищення цін на цифрові ТВ-тюнери 1, 2
R2 » Пон 01 жов, 2018 20:54
11 521
Переглянути останнє повідомлення
Суб 13 жов, 2018 00:28
moveton

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ВТБ Банк (14585)
21.11.2018 12:03
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.