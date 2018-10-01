Антимонопольний комітет України (АМКУ) наклав штраф на українського бізнесмена Сергія Курченка у розмірі 15 млн грн, написав у Facebook голова АМКУ Юрій Терентьєв.
Дивися повний текст АМКУ оштрафував Курченка на 15 млн грн.
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Додано: Сер 21 лис, 2018 11:57
АМКУ оштрафував Курченка на 15 млн грн
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст АМКУ оштрафував Курченка на 15 млн грн.
Додано: Сер 21 лис, 2018 11:57
от якось все цікаво виходить - збитки 14 млрд, а штраф 15 млн.
Піду і я вкраду 2 млрд, а потім, колись, можливо заплачу штраф в 3 млн.
Прикольне відмивання грошей для Курченко державою. Мабуть самостійно не встиг відмити?
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