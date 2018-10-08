НКРЕКП має намір підвищити тарифи на 21% до 1465,32 гривень/Гкал на виробництво теплової енергії для населення для "Львівтеплоенерго".
Дивися повний текст У Львові тариф на тепло хочуть підвищити на 21%.
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Додано: Сер 21 лис, 2018 13:13
У Львові тариф на тепло хочуть підвищити на 21%
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Львові тариф на тепло хочуть підвищити на 21%.
Додано: Сер 21 лис, 2018 13:13
"Общая установленная мощность предприятия – 1562 Гкал/год" - плохо когда статьи пишут безграмотные авторы... не стоит путать "год" и "час"...
Додано: Сер 21 лис, 2018 15:08
Додано: Сер 21 лис, 2018 17:49
можно было бы списать на погрешности перевода, но в украинсом варианте та же самая ошибка "Загальна встановлена потужність підприємства – 1562 Гкал/рік"...
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