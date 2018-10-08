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У Львові тариф на тепло
хочуть підвищити на 21%

У Львові тариф на тепло хочуть підвищити на 21%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 13:13

У Львові тариф на тепло хочуть підвищити на 21%

Пропонуємо до обговорення:
НКРЕКП має намір підвищити тарифи на 21% до 1465,32 гривень/Гкал на виробництво теплової енергії для населення для "Львівтеплоенерго".

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 13:13

"Общая установленная мощность предприятия – 1562 Гкал/год" - плохо когда статьи пишут безграмотные авторы... не стоит путать "год" и "час"...
Cler
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 15:08

  Cler написав:"Общая установленная мощность предприятия – 1562 Гкал/год" - плохо когда статьи пишут безграмотные авторы... не стоит путать "год" и "час"...

Это годына.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 17:49

  p_a_l написав:
  Cler написав:"Общая установленная мощность предприятия – 1562 Гкал/год" - плохо когда статьи пишут безграмотные авторы... не стоит путать "год" и "час"...

Это годына.

можно было бы списать на погрешности перевода, но в украинсом варианте та же самая ошибка "Загальна встановлена ​​потужність підприємства – 1562 Гкал/рік"...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?... :mrgreen:
Cler
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