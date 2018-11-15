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Wizz Air відновить
роботу української дочки

Wizz Air відновить роботу української дочки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 13:27

Wizz Air відновить роботу української дочки

Пропонуємо до обговорення:
Угорський лоукост Wizz Air планує відновити роботу української дочки "Візз Ейр Україна" в 2019 році.

Дивися повний текст Wizz Air відновить роботу української дочки.
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 13:27

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