Нагадаємо, в Україні проходять акції власників автомобілів з європейської реєстрацією.
Дивися повний текст Нардепи розблокували підписання закону про нові правила розмитнення \"єврономерів\".
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Додано: Сер 21 лис, 2018 13:35
Нардепи розблокували підписання закону про нові правила...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нардепи розблокували підписання закону про нові правила розмитнення \"єврономерів\".
Додано: Сер 21 лис, 2018 13:44
каплін хоч і БПП, але тільки для галочки. у нього своя партія божевільних
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