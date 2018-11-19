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Нардепи розблокували підписання
закону про нові правила...

Нардепи розблокували підписання закону про нові правила...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 13:35

Нардепи розблокували підписання закону про нові правила...

Пропонуємо до обговорення:
Нагадаємо, в Україні проходять акції власників автомобілів з європейської реєстрацією.

Дивися повний текст Нардепи розблокували підписання закону про нові правила розмитнення \"єврономерів\".
R2
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каплін хоч і БПП, але тільки для галочки. у нього своя партія божевільних
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