Нагадаємо, в Україні проходять акції власників автомобілів з європейської реєстрацією.
Дивися повний текст Нардепи розблокували підписання закону про нові правила розмитнення \"єврономерів\".
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Додано: Сер 21 лис, 2018 13:35
Нардепи розблокували підписання закону про нові правила...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нардепи розблокували підписання закону про нові правила розмитнення \"єврономерів\".
Додано: Сер 21 лис, 2018 13:44
каплін хоч і БПП, але тільки для галочки. у нього своя партія божевільних
Додано: Сер 21 лис, 2018 13:59
Re: Нардепи розблокували підписання закону про нові правила.
Интересно. А что было бы в Европе если эти толпы блокировали дороги там и требовали продолжения езды на корытах? Что у ни сейчас там Евро-5 или 6? Не забываем по поводу дизеля.
По моему техосмотры отменили спецом для ввоза корыт.
Додано: Сер 21 лис, 2018 14:03
Там Аваков отписался, что полиция разблокирует дороги. Жестко, но в рамках закона
Додано: Сер 21 лис, 2018 14:36
Смотрел автомобиль, Евро 5, 2013 года.
Стоимость 10 тысяч, налоги при растаможке + 4 000 евро.
Вопрос, за что платить в карман чиновникам такие суммы? 40% налоха, это шО такое?!
Додано: Сер 21 лис, 2018 14:41
Re: Нардепи розблокували підписання закону про нові правила.
И бесит еще, на что хватило денег то и покупаем.
На против моего дома, метров 50, есть мойка машин. В ней стоит буржуйка, топят дровами замоченными в отработке и вижу еще гору покрышек, то уменьшающуюся то опять гору. Дым постоянно черный, воняет безбожно, дышать у дороги не чем. Я от дороги далеко, но как там дома при дороге я не понимаю. Чем люди дышат, ночью форточку не откроешь. И мойщикам плевать на людей и загрязнение воздуха и территории. На что денег хватает.
Додано: Сер 21 лис, 2018 14:44
Правильно. Поэтому нужно переезжать жить туда и не платить здесь.
Или поехать там накататься чтобы здесь не хотелось.
И смех и грех.
40% за повышенный спрос. А за наш газ, уголь, спирт, сигареты?
Додано: Сер 21 лис, 2018 14:50
Додано: Сер 21 лис, 2018 14:51
заявление написать не пробовал?
придут-проверят/замеряют - и все станет ясно, или штрафы платить, или не коптить.
Додано: Сер 21 лис, 2018 14:56
А если будут жертвы, то как их назовут?
В черном списке:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин Кандидаты на выписку: galex
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